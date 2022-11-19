نتائج مسابقات أنشطة معهد إعداد القادة.. كرة قدم وتنس طاولة وشطرنج

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المسابقات للأنشطة المختلفة التي أقيمت على هامش فوج إعداد القادة العام الجاري، والتي أقيمت تحت شعار «القادة الجدد» برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد.

أكّد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حرص المعهد على اكتشاف مواهب الكوادر الشبابية، إضافة إلى تنمية روح الانتماء والتعاون بين الطلاب بعضهم وبعض وبث روح الجماعة وتوثيق الروابط بين الطلاب، لما له من تأثير في صقل مهارات الطلاب، بجانب استثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي، وتكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتمّ تقسيم مجموعات الأنشطة إلى المجموعة الأولى: وتضم جامعة الأزهر، والمنصورة، والمنوفية، وسوهاج، وعين شمس، وتضم المجموعة الثانية جامعة القاهرة، والزقازيق، وجنوب الوادي، وبورسعيد، ومدينة السادات، بينما تضم المجموعة الثالثة جامعة أسيوط، وحلوان، والفيوم، وكفر الشيخ، وقناة السويس، والمجموعة الرابعة تضم طنطا، والمنيا، وبنها، والسويس، والتعليم العالي.

نتيجة خماسيات كرة القدم

وجاءت نتيجة خماسيات كرة القدم طلاب كالتالي:

حصول المجموعة الثانية على المركز الأول وتضم كل من سيف الدين يوسف سليمان جامعة مدينة السادات، كريم أشرف محمد جامعة الزقازيق، أحمد أشرف محمد جامعة مدينة السادات، خالد أحمد طه جامعة القاهرة، محمد أشرف إمام جامعة القاهرة، زياد محمود عبدالفتاح جامعة بورسعيد.

وحصول المجموعة الأولى على المركز الثاني وتضم عمار السيد محمد من جامعة الأزهر، خالد أحمد عبدالرازق جامعة المنصورة، فاروق احمد فاروق جامعة المنصورة، محمد سمير أبو الحسن جامعة سوهاج، وشريف محمود عبدالفتاح جامعة سوهاج، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز جمال سوهاج، وتولى التحكيم إبراهيم محمود من جامعة سوهاج هيثم الوسيمي من جامعة عين شمس.

نتيجة تنس الطاولة

كما جاءت نتيجة تنس طاولة طلاب كالتالي: حصل على المركز الأول شريف محمود عبدالفتاح جامعة سوهاج، والمركز الثاني من نصيب حمد خالد عبدالرازق جامعة المنصورة، وكان المركز الثالث من نصيب كلا من عبدالله صابر زناتي جامعة أسيوط، ومحمد عادل عطية جامعة بنها، وتولى التحكيم في المسابقة إيهاب الشاعر جامعة القاهرة.

نتيجة تنس طاولة طالبات

بينما جاءت نتيجة تنس طاولة طالبات كالتالي: حصلت على المركز الأول سارة علواني جامعة المنيا، المركز الثاني إيمان مصطفى أبو أحمد جامعة طنطا، وكان المركز الثالث لكل من سندس مصطفى محمد جامعة السويس، وفاطمة أسامة محمد جامعة بنها، وتولى التحكيم ريم عصام جامعة بورسعيد.

نتيجة مسابقة الشطرنج طلاب

وجاءت نتيجة مسابقة الشطرنج طلاب النتيجة كالتالي: المركز الأول يوسف هشام عابدين جامعة طنطا، المركز الثاني أسامة أحمد خلف جامعة الأزهر، المركز الثالث عبدالله أحمد حسين جامعة المنصورة، بينما جاءت نتيجة مسابقة الشطرنج طالبات وكان المركز الأول من نصيب مريم رضا السيد جامعة بورسعيد، والمركز الثاني سارة صالح محمد جامعة الزقازيق، وحصلت على المركز الثالث رحمة رمضان كامل جامعة حلوان، وتولى التحكيم نسرين زكريا جامعة حلوان.

نتيجة مسابقة المعلومات العامة

وجاءت نتيجة مسابقة المعلومات العامة كالتالي: حصل على المركز الأول علي أحمد علي، وآية سيد حسين من جامعة بنها، وفاز بالمركز الثاني بسملة مصطفى محمد، وعبدالرحمن مصطفى كمال من جامعة كفر الشيخ، وكان المركز الثالث من نصيب كلا من كريم أشرف محمد، وسارة صالح محمد من جامعة الزقازيق، وإيمان حسن إبراهيم، ومهند ماجد محمد من جامعة قناة السويس

نتيجة مسابقة جري 100 متر طلاب

فيما جاء نتيجة مسابقة جري 100 متر طلاب كالتالي: المركز الأول أمير محسن زكي جامعة بورسعيد، والمركز الثاني يوسف أحمد الجمال جامعة المنوفية، والمركز الثالث عمار السيد محمد جامعة الأزهر، وتولى التحكيم إبراهيم محمود جامعة سوهاج.

بينما جاءت نتيجة الجري 50 طالبات كالتالي: المركز الأول إسراء عزت عبدالله جامعة حلوان، المركز الثاني مريم عبدالسيد جميل جامعة سوهاج، المركز الثالث البراء علي جامعة المنصورة .

نتيجة وثب ثبات طلاب

وجاءت نتيجة وثب ثبات طلاب كالتالي: حصل على المركز الأول كريم أشرف محمد جامعة الزقازيق، والمركز الثاني سليمان محمد سليمان جامعة السويس، والمركز الثالث من نصيب كلا من محمد سامي جامعة المنوفية، وعبدالرحمن محمد عمرو جامعة طنطا، وتولى التحكيم إبراهيم محمود جامعة سوهاج.

وجاءت نتيجة وثب ثبات طالبات كالتالي: حصلت على المركز الأول مريم عبدالسيد جميل جامعة سوهاج، المركز الثاني آية أحمد جامعة القاهرة، المركز الثالث من نصيب كل من روان هشام مسعد جامعة المنوفية وسجى فؤاد السيد جامعة قناة السويس.

جدير بالذكر أنَّه تولى الإشراف على الأنشطة المختلفة خلال فعاليات فوج إعداد القادة العام طارق إسماعيل من جامعة حلوان.