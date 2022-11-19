«حقوق أسوان» تستضيف ندوة توعوية لـ«حياة كريمة» لتعزيز العمل الجماعي

عقدت مؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة أسوان، ندوة توعوية للطلاب، تحت عنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات».

بناء وعي الشباب

وشدد الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، على أهمية ما تقوم به الدولة والمؤسسة في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأهمية ما تستهدفه المبادرة من تنمية حقيقية للقرى والمواطنين.

وأوضح الدكتور حمادة رجب، الأستاذ المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، أن الندوات التوعوية تساهم في بناء الوعي ومشاركتهم في العمل التطوعي والمجتمعي بـ المشروع القومي حياة كريمة.

زيارات ميدانية لمشروعات المبادرة

كما تضمنت الندوات مساهمة الطلاب من خلال مشاركتهم في كافة المبادرات التي تنفذها المؤسسة.

وأكد «رجب»، أنه سيتم التنسيق لزيارات ميدانية للطلبة إلى مواقع عمل المشروعات القومية، للتعرف على حجم الإنجازات التي تم تنفيذها على أرض الواقع.