سفير روسيا في أمريكا: كييف تسعى لإثارة مواجهة مباشرة بين موسكو والناتو

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن الحكومة الأوكرانية تحاول إثارة مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

تاس: أوكرانيا لا تتوسل فقط لتقديم المزيد من المساعدة العسكرية

ونقلت الخدمة الصحفية للسفارة الروسية عن أنتونوف قوله، وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إن السلطات الأوكرانية لا تتوسل للولايات المتحدة فقط لتقديم المزيد من المساعدة العسكرية، ولكنها تحاول أيضا إثارة صدام عسكري مباشر بين الاتحاد الروسي وحلف شمال الأطلسي، مضيفا أن محاولات الغرب لإلقاء مسؤولية كل شيئ على عاتق روسيا لن تؤدي إلا إلى استفزاز نظام كييف.

وقال أناتولي أنتونوف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، اليوم، السبت، إن موسكو تعتقد بأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن سيكون قرارا خاطئا، وإنه يعتقد أن الجانب الأمريكي أيضا لا يرغب في قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.

جسور التواصل بين روسيا وأمريكا

وأضاف السفير الروسي ردا على سؤال حول ما إذا كان لا تزال هناك جسور للتواصل بين البلدين «لم يتبق لدينا سوى القليل من خطوط الاتصال، نحن نؤمن بأنه لا ينبغي قطع الاتصال ولا ينبغي قطع العلاقات الدبلوماسية، أعتقد أن هذا سيكون قرارا خاطئا، وفي رأيي، ليس لدى الجانب الأمريكي رغبة في قطع العلاقات بين البلدين».

وقال الدبلوماسي الروسي، إنه يأمل في أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي قريبا على تعيين سفير أمريكي جديد لدى روسيا، وأن تعمل السفارة الأمريكية بكامل طاقتها.

ورشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في شهر سبتمبر الماضي، لين تريسي التي تعمل حاليا كمبعوثة أمريكية إلى أرمينيا لرئاسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو.