أخبار روسيا وأوكرانيا.. خبراء كييف يصلون موقع سقوط الصاروخ في بولندا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن الخبراء الأوكرانيين يعملون بالفعل في الموقع الذي سقط فيه صاروخ جنوب شرقي بولندا، بعد حصولهم على تصريح بالوصول إليه.

كوليبا: أوكرانيا تواصل التعاون المنفتح والبناء مع بولندا

وضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أضاف وزير الخارجية الأوكراني، في تغريدة عبر «تويتر»، أوردتها قناة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، أن بلاده من شأنها أن تواصل ما وصفه بـ«التعاون المنفتح والبناء» مع بولندا، على خلفية الحادث الذي وقع الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل شخصين.

وكانت وارسو وحلفاؤها الغربيون قد أفادو بأن الأدلة من مكان الحادث تشير إلى أن الانفجار نجم من صاروخ دفاع جوي أوكراني ضل طريقه في سعيه وراء صاروخ روسي، الأمر الذي تنفيه كييف قائلة إن لديها أدلة على وجود «أثر روسي» في الانفجار.

ريابكوف: موسكو لن ترفض المزيد من الاتصالات مع واشنطن على مستوى أعلى

وفي آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو لن ترفض المزيد من الاتصالات مع واشنطن على مستوى أعلى بعد الاجتماع القادم بشأن معاهدة «نيو ستارت»، إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة بذلك.

وردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة تعتزمان التواصل على مستوى أعلى عقب اجتماع اللجنة الاستشارية بشأن معاهدة «نيو ستارت»، أوضح ريابكوف: «إذا أظهر الأمريكيون اهتماما واستعدادا لذلك، فلن نرفض».

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية: «الأمريكيون يعرفون موقفنا، إنه يتماشى مع ما اقترحناه عليهم وما أوضحناه لهم خلال الفترة التي قاطعوا فيها كل هذا بشكل أحادي الجانب، ولأنهم كانوا هم من قاطع، يجب عليهم استئناف المحادثات، هذا أمر بسيط للغاية».

وكان سيرجي ريابكوف، قد قال في وقت سابق، إن اللجنة الاستشارية ستعقد اجتماعا بشأن معاهدة «نيو ستارت» خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري حتى 6 ديسمبر المقبل.