آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. 10 ملايين مواطن يعيشون بدون كهرباء

قال ممثلو الادعاء السويديون، اليوم، إن الانفجارات التي حدثت في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، في سبتمبر الماضي كانت نتيجة «تخريب جسيم»، وكشف التحقيق الجاري، عن تأكيد النتائج لشكوك العديد من صانعي السياسة الأوروبيين في أن الانفجارات كانت متعمدة، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. أكثر من 10 ملايين بدون كهرباء

ومن بين آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطاب ليلي، في وقت متأخر من يوم الخميس، إنه مع سقوط أول ثلوج في كييف مع حلول فصل الشتاء فهناك أكثر من 10 ملايين أوكراني بدون كهرباء، حيث تأثر العديد منهم في منطقتي العاصمة وأوديسا وفينيتسيا.

كما شملت آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أن هناك انقطاعا للتيار الكهربائي، في أعقاب الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء في البلاد، بعد تعرضها لوابل من الضربات الروسية، أمس، في أعقاب انتكاسات موسكو في ساحة المعركة، مما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الرئيسية في جنوب وشرق البلاد.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. «رويترز»: موسكو مستعدة لاجتماعات مع أمريكا

وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن روسيا مستعدة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي إذا كانت واشنطن مستعدة.

وقال ريابكوف، إن روسيا لا تستبعد إجراء اتصالات جديدة مع الولايات المتحدة بعد المحادثات المقبلة في القاهرة بشأن معاهدة ستارت الجديدة للأسلحة النووية.

روسيا تحفر خنادق على بعد 60 كيلو متراً خلف خط المواجهة

وذكرة صحيفة «التلجراف» البريطانية، آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، من بينها، أن روسيا تحفر خنادق على بعد 60 كيلو متراً، أو ما يقرب من 40 ميلًا، خلف خط المواجهة حيث تعمل على تعزيز دفاعاتها وسط الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديثها الاستخباري الصباحي، «إن بعد انسحاب قواتها من غرب نهر دنيبرو، تواصل القوات الروسية إعطاء الأولوية لإعادة التشكيل وإعادة التنظيم وإعداد الدفاعات عبر معظم القطاعات في أوكرانيا».

ويتضمن ذلك أنظمة الخنادق الجديدة التي يتم بناؤها على طول حدود شبه جزيرة القرم، وكذلك بالقرب من نهر نهر «سيفرسكي دونيتس» بين دونيتسك ولوهانسك.

وأضافت، أن بعض هذه المواقع تقع على بعد 60 كيلو مترا خلف خط المواجهة الحالي، مما يشير إلى أن المخططين الروس يجرون الاستعدادات في حالة حدوث مزيد من الاختراقات الأوكرانية الكبرى.