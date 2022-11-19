قناة «القاهرة الإخبارية»: إشادات دولية بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ Cop27

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا عن أبرز الإشادات الدولية، بتنظيم مصر لقمة المناخ «cop 27» في شرم الشيخ، وأبرزها تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال في كلمته: «مصر هي أم الدنيا، وcop27 ستوفر عالمًا أفضل لأطفالنا»

وجاءت التعليقات التي عرضها «القاهرة الإخبارية»، على النحو الآتي:

الرئيس الأمريكي جو بايدن

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمته بقمة المناخ مصر، مصر بأنها أم الدنيا والأنسب لعقد قمة المناخ، وأن القمة ستوفر عالمًا أفضل لأطفالنا، معربًا عن سعادته بحضور مؤتمر المناخ في مصر.

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

فيما قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن قمة المناخ بشرم الشيخ تحتوي على نقاشات إيجابية ومشاركة واسعة، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة فيها.

سامويل وريبرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية

ومن أبرز التعليقات، تعليق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سامويل وريبرج، الذي قال إن «قمة شرم الشيخ أهم مؤتمرات المناخ في التاريخ».

جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ إن «الدولة المصرية أثلجت صدور قادة العالم خلال قمة المناخ».

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

ووجَّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الشكر لمصر، على التنظيم الرائع لقمة المناخ cop27.

إيما كاري عضو برلمان فنلندا

فيما قالت إيما كاري، عضو البرلمان الفنلندي، إن مؤتمر cop27 يسعى لدعم الدول النامية في مواجهة تحديات المناخ.

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

وقالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: مؤتمر cop27 مهم للغاية وممتاز في التنظيم، وأول خطوة لتنفيذ القرارات.

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

من جانبه، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن قمة cop27 من أنجح المؤتمرات، وأنها حققت نجاحًا تستحقه مصر، ويُضاف إلى تاريخها، مؤكدًا أن مصر استطاعت جمع عدد هائل من قادة العالم، معربًا عن ثقته في أن مصر قادرة على مواجهة أي أزمة.