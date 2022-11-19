الفائزون في مبادرة المشروعات الخضراء: العالم سيقف عند قمة المناخ بشرم الشيخ

قال المهندس محمد عبدالعزيز صاحب مشروع القرية الزراعية المستدامة، الفائز في مبادرة المشروعات الخضراء، إن مصر حصدت مكاسب كثيرة من تنظيم قمة المناخ، واستطاعت تسليط الضوء على قدراتها الكامنة القادرة على تغير خارطة التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العالم سيقف كثيرًا عند قمة مناخ شرم الشيخ Cop27 كقمة للتنفيذ، وما أرسته من قواعد لبناء العمل المناخي في السنوات القادمة، وعلى حافة هذه القواعد، تمركز التنمية المحلية في قلب الأجندة الدولية من خلال المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء والذكية، وكذلك تضمين ملف المياه في قلب أجندة المناخ.

جذب سياحي وترويج لشرم الشيخ

أما عطاء جاد مؤسس بنك المخلفات المصري، فقال إن المؤتمر حقق نجاحا كبيرا، وتمثل ذلك في الجذب السياحي والترويج لشرم الشيخ، ومدن السياحة المصرية، إضافة إلى وعي المواطن المصري بقضايا التغيرات المناخية، حيث تفاعلت كل أطياف وهيئات وجهات الشعب معه.

وتابع «جاد»: المؤتمر سلط الضوء على أهم المشروعات التي تعمل على تقديم الحلول لمصر والإقليم والعالم، وبدأت الحكومة تستجيب للقطاع الخاص، فأصبح لدينا منظمات مجتمع مدني تستطيع تغير أساليب الحياة من أجل التكيف، وأيضا معالجة بعض الظواهر السلبية.

وأوضح أن أهم حصاد للمؤتمر، هو الحصاد الاقتصادي المتمثل في عقود الهيدروجين الأخضر، وهذا سيجعل مصر أهم دولة في الإقليم والعالم لإنتاجه، كما أصبح لدينا مفاوضين على قدر كبير من المهارة والمسؤولية.

عروض للمشاريع الفائزة

وكشف الدكتور أيمن عبدالمنعم صاحب مشروع نظام الرصد والإنذار المبكر، عن عقد اجتماعات وعروض للمشاريع الفائزة في المبادرة، من أجل تمويلها.

وأكد المهندس سيف الدين أحمد صاحب، روبوت إزالة المخلفات من البحار، بأن استضافة أي دولة لمؤتمر المناخ علامة قوية على اتجاهها نحو الأخضر، وهذا يدل على التخلص من كمية الانبعاثات ومسببات التلوت لاتجاهها نحو الأخضر الفترة القادمة.

وشدد على أن الدولة تسعى خلال هذه الفترة إلى اتباع استراتيجية تحمي البيئة من التلوث بحلول عام 2050، كما أنها فتحت باب الاستثمار بها، مثل مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، حيث تشجع من لديه حلول خضراء وذكية ولها أثر على المجتمع، فمن لديه فكرة أو مشروع صغير يقدمها وستقوم الدولة باختيار الأفضل للبيئة.