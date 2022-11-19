الغردقة ومرسى علم تستقبلان آلاف السائحين من 15 دولة أوروبية اليوم

تستقبل الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، ما يقرب من 26 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 173 رحلة طيران، وهو أعلى معدل وصول خلال الأسبوع، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول 26 ألف سائح

وأشار مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن جداول الرحلات المعلنة بالمطارات كشفت وصول 26 ألف سائح على متن 173 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية، موضحا أن فرق العلاقات العامة بمطاري الغردقة ومرسى علم تستقبل السائحين الأجانب في صالات الوصول لتيسير إنهاء إجراءاتهم.

شاشات عملاقة للسياح

ومن جانبه أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم والغردقة استعدت لاستقبال آلاف السائحين من 15 جنسية أوروبية على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، انتعاش السياحة تزامنا مع بدء موسم الشتاء.

وكشف «عثمان» أن الفنادق والمنتجعات السياحية استعدات لكأس العالم بوضع شاشات ضخمة على الشواطئ لنقل مباريات المونديال، والاستمتاع بالأجواء الدافئة على الشواطئ.