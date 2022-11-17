طقس الغردقة اليوم.. نشاط حركة الرياح وتوقعات بسقوط أمطار والصغرى 18

شهدت مدينة الغردقة، اليوم الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة، وتكاثف الغيوم والسحب، مع نشاط لحركة الرياح والتي وصلت إلى 18 كيلو مترا في الساعة، فيما سجلت درجة الحرارة 27 مئوية للعظمى و18 للصغرى، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات بسقوط أمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم استقرار حالة الطقس اليوم، ونشاط الرياح على كل محافظات الجمهورية، وتوقعت سقوط أمطار على بعض مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر.

مواجهة تقلبات الأحوال الجوية

ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية وسقوط الأمطار المتوقعة، والتي تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية والطرق القريبة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر شهدت سقوط أمطار على مدن الجنوب في أبو رماد والشلاتين قبل يومين، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة في خلال الساعات المقبلة على مدن جنوب محافظة البحر الأحمر تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية.