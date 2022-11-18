الغردقة تستضيف مسابقة رالي طائرات خاصة بمشاركة 15 دولة اليوم (صور)

تبدأ فعاليات مسابقة رالي الطائرات الخاصة، اليوم، والتي تستضيفها مدينة الغردقة في منتجع الجونة بمشاركة 15 طيارة خاصة من دول أوربية وعربية، كما تشمل المسابقة عرضًا خاصًا لملتقى السيارات الكلاسيكية بمطار الجونة شمال مدينة الغردقة، وذلك بهدف تنشيط السياحة.

رالي طائرات الخاصة في الغردقة

وكشف محمد الشناوي، أحد مسؤولي المسابقة بالبحر الأحمر، أن الغردقة تستضيف، لأول مرة، رالي الطائرات الخاصة، بمشاركة نحو 15 دولة أوروبية وعربية، بهدف تنشيط السياحة والتنقل بالطائرات بين المحافظات السياحية المختلفة، وتشمل البحر الأحمر وأسوان وتنتهي في الأقصر.

تنشيط السياحة في الغردقة

وعبر «الشناوي» في تصريحات لـ «الوطن»، عن سعادته لتنشيط السياحة المصرية على أرض الغردقة، خاصة أن عدد كبير من السياح الأجانب سيتابعون الحدث، وسيتم نقله عبر وكالات أنباء عالمية.

انطلاق فعاليات مسابقة IRON MAN بالغردقة

كما انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مسابقة أكبر حدث رياضي عالمي لسلسة سباقات IRON MAN، في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، للعام الثاني على التوالي بمشاركة 1000 متسابق من 38 دولة، وهي السلسلة الأولى لمسابقات الترياثلون بمشاركة مسابقين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و72 عاما، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.