إصابة سيدة سقطت من الطابق الثاني في منزل أسرتها بسوهاج

شهدت دائرة قسم سوهاج الجديدة، إصابة سيدة ثلاثينية باشتباه كسر بالضلوع ونزيف بالصدر إثر سقوط من علو، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم سوهاج الجديدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «مروة م ا ت»، 36 سنة، لا تعمل، وتقيم دائرة القسم، مصابة باشتباه كسر بالضلوع ونزيف بالصدر وإدعاء سقوط من علو.

نقل المصابة للمستشفى

وأفاد شقيقها «مصطفى م ا ت»، 37 سنة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ويقيم خلف دائرة قسم ثان سوهاج، بأنه أثناء تواجد شقيقته المذكورة أعلى سطح الطابق الثاني بمنزلها بذات الناحية للقيام ببعض الأعمال المنزلية، اختل توازنها وسقطت أرضاً ما نتج عنه إصابتها، ونفى الشبهة الجنائية، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.