مصرع ربة منزل في سوهاج عقب تناولها طعاما دون غسل يديها

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر قيامها برش المنزل بمبيد حشري وتناولت الطعام دون غسل يديها ما نتج عنه إصابتها، وتوفيت أثناء تلقيها العلاج، بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إخطار مدير أمن سوهاج بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا مركز جزيرة شندويل من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعوة «سلمى ع م ا» 20 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز مصابة بـ«حالة إعياء وقيئ» ادعاء تناول مادة فسفورية، وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة بالمستشفى الجامعي.

رش المنزل بمبيد حشري

وأفادت والدتها «منى م ع ع» 37 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأنه عقب قيام نجلتها المذكورة برش المنزل بمبيد حشري تناولت الطعام دون غسل يديها ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.