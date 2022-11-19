أمين «التعاون الإسلامي» يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للأطفال

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة والمنظمات الدولية وغير الحكومية، إلى تكثيف الجهود لتوفير الحماية للأطفال، خاصة النازحين واللاجئين وفاقدي الرعاية الأبوية.

وذكرت وكالة أنباء السعودية «واس»، أن ذلك جاء بمناسبة احتفال المجتمع الدولي، باليوم العالمي للطفل، الموافق 20 نوفمبر من كل عام، منذ 1954، بهدف تعزيز التعاون الدولي وزيادة الوعي حول حقوق الأطفال وتحسين رفاهيتهم في جميع أنحاء العالم، ودعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوقهم.

وحثّ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي، على بذل المزيد من الجهود من أجل الإنصاف بحقوق الأطفال والالتزام بها، وزيادة الوعي حول قضاياهم ورعايتهم.