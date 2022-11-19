«مياه البحر الأحمر» تعلن الانتهاء من تجديد شبكة «أبو نواس» بتكلفة 7 ملايين جنيه

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، برئاسة المهندس محمد عيسى، رئيس الشركة، اليوم السبت، الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة أبو نواس بالغردقة، بتكلفة 7 ملايين جنيه، حيث تم تأهيل شبكة المنطقة لنظام الضخ 24 ساعة وإلغاء نظام المناوبات.

رفع كفاءة شبكات المياه

وكشف رئيس شركة مياه البحر الأحمر، في بيان، أن أعمال الإحلال والتجديد تشمل رفع كفاءة شبكات المياه بالمنطقة باستخدام مواسير upvc مطابقة للمواصفات القياسية والصحية بهدف تأمين وصول المياه للمواطنين، مع ضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للأهالي.

إلغاء المناوبات.. والضخ 24 ساعة

ومن جانبها ناشدت الشركة، أهالي المنطقة، بالتوصيل على شبكة المياه الجديدة تحت إشراف الشركة، حيث تم تأهيل شبكة المنطقة لنظام الضخ 24 ساعة وإلغاء نظام المناوبات.

استعدادات مياه البحر الأحمر للأمطار

وفي سياق آخر، تواصل فرق التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أعمال تطهير واختبار غرف تصريف مياه الأمطار للتأكد من مدى جاهزيتها في تصريف مياه الأمطار والسيول المتوقعة خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع تقلبات الأحوال الجوية.