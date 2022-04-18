وظائف مياه البحر الأحمر.. الشروط والأوراق المطلوبة للمتقدمين

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أسماء المقبولين من المتقدمين للوظائف المعلن عنها وفق إعلان المسابقة رقم 2.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، المتقدمين المقبولين بالتوجه إلى قطاع الموارد البشرية بالمقر الرئيسي للشركة؛ لتقديم مسوغات التعيين الخاصة بهم وإنهاء كافة الإجراءات خلال 15 يومًا، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 18 من شهر أبريل الجاري 2022.

مسوغات التعيين لوظائف شركة المياه

وأكدت الشركة، على المتقدمين المقبولين، إحضار عدد من المستندات «مسوغات التعيين»؛ لتسليمها إلى الموارد البشرية في الموعد المحدد، وهي كالتالي:

- أصل المؤهل.

- أصل شهادة التجنيد.

- أصل شهادة الميلاد.

- الفيش الجنائي «يستخرج من قسم الشرطة».

- إقرار الذمة المالية «من مكتب البريد».

- الرقم التأميني مطبوع «من التأمينات الاجتماعية».

- كعب العمل «من مكتب العمل».

- 8 صور شخصية.

- صورة كارنية النقابة «مهندس - محاسب - محام».

- قياس مستوى المهارة لـ«الفنيين».

- ترخيص مزاولة المهنة لـ«الفنيين».

- استمارة الكشف الطبي «التأمين الصحي خلف مبنى المحافظة».

- دمغة بـ20 جنيهًا «مكتب البريد».

- تحليل فيروس سي «معمل تحاليل طبية».

- تحليل سموم ومخدرات «معمل تحاليل طبية».

- صورة البطاقة الشخصية «سارية».

- صورة رخصة القيادة لـ«السائقين».

- صورة قسيمة الزواج لـ«المتزوجين».

- صورة شهادات ميلاد الأطفال تملى بواسطة «الموارد البشرية».

- إقرار العنوان تملى بواسطة «الموارد البشرية».

- إقرار منحة مستفيدين» تُملى بواسطة «الموارد البشرية».

- إقرار حالة اجتماعية تُملى بواسطة «الموارد البشرية».

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للوظائف

وحددت الشركة، الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للوظائف؛ وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2020، كالتالي:

- أن يكون من سكان محافظة البحر الأحمر، ومثبتًا في بطاقة الرقم القومي العنوان.

- ألا يكون قد سبق أن أنهى خدمته في الشركة لأي سبب.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في حكم مخل بالشرف أو الآداب.

- اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية.

- الشركة غير مسؤولة عن توفير سكن للمتقدمين.