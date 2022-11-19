وكيل النواب عن قمة المناخ: مصر مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا كبيرا للطاقة

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إن النجاحات الكبيرة والمكاسب المتعددة التي حققتها قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ لصالح مصر، والمجتمع الدولي بصفة عامة وللدول النامية بصفة خاصة وفي مقدمتها أفريقيا كشفت عن مجموعة من الحقائق المهمة.

وأضاف أحمد سعد الدين أن في مقدمة الحقائق قدرة مصر بقيادة الرئيس على التنظيم الرائع لمثل هذه الأحداث العالمية بما يؤكد حجمها ومكانتها وتأثيرها على مختلف الأصعدة، موجها الشكر لشباب البرنامج الرئاسي الذين ساهموا بمجهود متميز في هذا النجاح المشرف.

وكيل أول مجلس النواب

وأوضح «سعد الدين»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الحقيقة الثانية تتمثل، سعي مصر لتحويل التوصيات إلى قمة تنفيذ حتى تفى الدول المتقدمة، والدول الصناعية الكبرى بالتزاماتها وتعهداتها المالية لإنقاذ الدول النامية من مخاطر وشرور ظاهرة تغير المناخ.

وذكر أن الحقيقة الثالثة تتمثل فى نجاح الرئيس فى إقناع جميع الدول المشاركة فى القمة بأن قضية المناخ يجب أن تكون فى بؤرة اهتمامات المجتمع الدولي، وأكبر دليل على ذلك الإشادة الدولية الكبيرة بمختلف القضايا التي طرحها الرئيس في كلمته التاريخية والمهمة أمام هذه القمة والتأييد الدولي للمبادرة للمهمة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

قمة المناخ

ولفت إلى أن الحقيقة الرابعة تتمثل في تأكيد مصر للعالم كله أنها أصبحت واحدة من أهم الدول الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في إطلاق العديد من مشروعات الاقتصاد الكبرى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وبما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميا كبيرا للطاقة، خاصة أن مصر أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتصبح في مقدمة الدول المنتجة له عالميًا بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري ومشاركة القطاع الخاص الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للدخول فيها.

قمة المناخ بشرم الشيخ تعتبر واحدة من أنجح القمم

ولفت المستشار أحمد سعد الدين، إلى أن الحقيقة الخامسة تتمثل فى اعتراف المجتمع الدولى بأن قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ تعتبر واحدة من أنجح القمم في تاريخ منظمة الأمم المتحدة، معتبراً ذلك الأمر بمثابة نجاح حقيقي وكبير لمصر في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير على أرضها بحضور قادة وزعماء العالم ودليل على حجم وقيمة ومكانة مصر الكبيرة إقليمياً ودولياً.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجميع وزرائها ومؤسساتها ولشعب مصر وشبابها الواعد على النجاحات العالمية الكبيرة التي حققتها قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، والمكاسب السياسية والاقتصادية والسياحية التى حققتها لمصر، معرباً عن ثقته التامة في أن شرم الشيخ ستبقى واحدة من أهم وأفضل وأجمل المدن على مستوى العالم كله.