وزير الخارجية: نقدم تسهيلات للوصول لنص يرضي كل الأطراف في قمة المناخ

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ الـ27، إنَّه توجد حلول كثيرة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، ولكن يجب أن يتمّ تقديم الأسس التي يمكن البناء عليها، موضحًا أنَّه لا يمكن التعليق على مواقف الأطراف، فكل طرف له الحق الكامل بالانضمام للإجماع أو عدم الانضمام للإجماع، وما نقوم به الآن هو تسهيل العملية لتوفير المناخ اللازم، من أجل الوصول لنص يكون مرضيا لكل الأطراف، وقد يجد طرف ما هذا النص غير مناسب له، بينما يراه آخرا مناسبا ولكل طرف الحق بتحمل المسؤولية.

هناك أهمية كبيرة للوصول لـ1.5 درجة مئوية

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن على هامش قمة المناخ أنَّ هناك أهمية كبيرة للوصول لـ1.5 درجة مئوية كحد متفق عليه لخفض درجات حرارة الكوكب، والمسؤولية تقع على كل الأطراف، وسيتمّ تقديم ذلك لرئاسة المؤتمر، ونعطي الفرصة للأطراف للوصول للإجماع، إذ نعطي الفرصة لتسهيل الوصول للإجماع وإعطاء الفرصة للأطراف التي لم تصل بعد للإجماع للوصول إلى ذلك، وذلك بعد المشاورات التي أجريناها منذ الأمس والليلة الماضية.