أسعار الكتاكيت والفراخ البيضاء اليوم في أسواق القليوبية

شهدت أسعار الكتاكيت والفراخ البيضاء استقرارا في أسواق الدواجن المختلفة بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن الرئيسية واتحاد منتجي الدواجن على مستوى الجمهورية.

أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت اليوم في القليوبية

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت اليوم بالقليوبية، وفق بيان بورصة الدواجن واتحاد منتجي الدواجن، كالتالي:

- الفراخ البيضاء الكيلو بين 36 و37 جنيها

- الفراخ الساسو الكيلو بين 48 و49 جنيها

- الفراخ البلدي الكيلو بين 54 و56 جنيها

- أمهات أبيض الكيلو بين 31 و32 جنيها

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم في القليوبية كالتالي:

- كتكوت أبيض عمر يوم 3.75 جنيه إلى 4 جنيهات

- كتكوت ساسو عمر يوم 3.75 جنيه إلى 4.00 جنيهات

- كتكوت بلدي عمر يوم من 4 إلى 4.50 جنيه

- كتكوت بط فرنساوي عمر يوم 6.50 إلى 7.50 جنيه

- كتكوت بط مسكوفي عمر يوم بين 14 و15 جنيها

- كتكوت بط مولارد عمر يوم من 15 إلى 15.50 جنيه

أسعار البط بأنواعه في أسواق القليوبية

- لحم بط فرنساوي بين 24 و24.50 جنيه للكيلو

- لحم بط مسكوفي 47 جنيها

- لحم بط مولارد 31 إلى 32.50 جنيه

- كتكوت رومي أسمر عمر يوم 16.50 إلى 17 جنيها

- كتكوت رومي بوم عمر شهر بين 16 و16.50 جنيه

- كتكوت رومي برونزي عمر يوم بين 16.50 و17 جنيها.

- كتكوت رومي برونزي 500 جرام عمر 45 يوما 44 و44.50 جنيه

أسعار البيض اليوم القليوبية

- سعر طبق البيض الأحمر كرتونة 30 بيضة بين 68 و69 جنيها

- سعر بيض أبيض كرتونة 30 بيضة بين 66 و67 جنيها

- سعر بيض بلدي كرتونة 30 بيضة بين 72 و73جنيها.