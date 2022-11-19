«القومي للبحوث»: العالم يضع آماله على COP27.. ومصر أوفت بالتزاماتها

قال الدكتور ياسر حسن، أستاذ كيمياء تغير المناخ بالمركز القومي للبحوث، إنه تم مد فترة مؤتمر قمة المناخ COP 27 لكبر حجمه، حيث أن العالم يضع آماله فيه، مشيرًا إلى أن الكثير من المؤتمرات التي تختص بملف التغيرات المناخية عُقدت، كمؤتمر ريو دي جانيرو بالبرازيل، وكيوتو باليابان، إلى جانب مؤتمر باريس 2015 وغيرهم، وكان هناك إمدادات بهم ولكن لم تلتزم الدول به.

مصر التزمت بتعهدات مؤتمر باريس

وأضاف «حسن»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» مع الإعلامية داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أنه كان هناك تعهدات على مصر في مؤتمر باريس 2015، لذلك عملنا على تنفيذها واتخذنا خطوة واسعة للغاية لكي نكون في صفوف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن الالتزامات على مصر كانت تختص بتأهيل درجة الحرارة على 1.5 درجة مئوية، إلى جانب تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السبب الرئيسي في التغيرات المناخية.

مؤتمر قمة المناخ اجتماع عالمي معقود عليه الآمال

وأشار أستاذ كيمياء تغير المناخ بالمركز القومي للبحوث، إلى أن مصر دولة غير ملوثة للبيئة إلى حد ما، حيث أنها تسبب 0.6 من التلوث الحادث بالعالم، لافتًا إلى أن COP 27 شهد إقبالا كبيار للغاية من 197 دولة، وتم استضافة وفود رفيعة المستوى كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن، ورئيس فرنسا، فضلًا عن رؤساء الوزراء والوزراء، إلى جانب الوفود الدبلوماسية وأهل العلم والجمعيات الأهلية، لذلك كان مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ اجتماع عالمي معقود عليه الآمال التي لم تحدث في التاريخ من قبل.