وزير الخارجية: نواصل المفاوضات للتوصل إلى إجماع كل الأطراف في قمة المناخ

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ الـ27 إنَّه «تمّ الاجتماع حول لغة النص والأفكار التي ستكون ناتجة عن قمة المناخ»، مبينًا أنَّ المسؤولية الخاصة بكل الأطراف، لازمة للرد على المقترح و«الوصول للقدرة والتجنب»، خصوصًا أنَّ المواقف لا يمكن التعبير عنها من خلال التناقض في الأفكار ولكن علينا الاعتراف بأنَّه قد يكون هناك موقفًا يتناقض مع مواقف الآخرين يحول دون الوصول لإجماع، وأعتقد أنه بعد أن نعطي كل الأطراف النص فعلى كل الأطراف النظر في ذلك، لذا سنواصل المفاوضات مع المجموعات المعنية.

جاء ذلك خلال تصريحات وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل على هامش قمة المناخ.