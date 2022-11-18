عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: تنظيم مصر لقمة المناخ ترك بصمة عالمية

تمكنت الدولة المصرية من تنظيم مؤتمر المناخ COP27، الذي انطلق في يوم 6 من شهر نوفمبر الجاري بشكل نال إشادات موسعة، حيث قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح خاص لــ«الوطن»، إن نجاح الدولة المصرية في تنظيم النسخة الـ27 من قمة المناخ يؤكد على مكانتها وقوتها.

مصر تثبت قدرتها للعالم من خلال تنظيم COP27

وأضاف الكشكي قائلا: «مصر نجحت بامتياز في تنظيم قمة المناخ COP27، وأكدت من خلالها للعالم كله أنها قادرة على أن تكون مركزا إقليميا ودوليا كبيرا»، وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن مصر باتت تصنع التوازن في العالم، موضحا: «ما حدث داخل جلسات الحوار الوطني يؤكد على تمكن مصر من صنع التوازن في العالم كله، فالقمة تمكنت، سواء من حيث الشكل أو المضمون، من أن تترك بصمة عالمية واضحة جدا»

كما لفت إلى أن نجاح القمة كان سببا في ترك أثر داخل زعماء بمكانة الدولة المصرية، وأوضح: «ما حصل خلال فعاليات المؤتمر يعكس ثقة زعماء العالم في قدرة الدولة المصرية»، مشيرا إلى أن مصر تمكنت من استغلال القمة بالشكل السليم مما جعل العالم كله يتحدث عن القمة وقدرة مصر على إدارتها وتنظيمها، وتصدر اسم مدينة «شرم الشيخ» الأخبار الرئيسية في وسائل العالمية على مدار أيام القمة.

أثر COP27 على السياحة والاقتصاد

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن مؤتمر المناخ COP27 كان له آثار واضحة على السياحة والاقتصاد في مصر، حيث قال: «أصبحت مصر قبلة العالم للاستثمار والسياحة، وذلك نتيجة الرسائل التي عكسها تنظيم مصر لقمة المناخ»، وعن الرسائل التي انعكست من المؤتمر، فأوضح الكشكي أنهم:

- مصر بلد آمنة وتمكنت من استعادة مكانتها سريعا.

- التأكيد أمام العالم أن مصر قادرة على قدر التحدي ولديها العديد من المهارات والمقومات لتنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية الكبيرة كقمة المناخ.

- التأكيد على أن مصر دوما صانعة للتوازن في العالم

- إبراز الدور المحوري للدولة المصرية على النطاق الدولي والإقليمي موضحا: «لعل أبرز الأدلة على دور مصر المحوري على الصعيد الدولي والإقليمي هو دعوة الرئيس للسلام ووقف الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي الدعوة التي لقت ترحيبا ملحوظا من زعماء العالم».