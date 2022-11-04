مصرع شخص وإصابة 2 من أسرة واحدة في انهيار جزئي لعقار بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، إثر انهيار جزئي بأحد منازل مدينة نبروه، وأعلنت المحافظة تشكيل لجنة فورية من جميع الجهات المختصة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والرعاية الصحية للمصابين، ومراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن الحادث وقع صباح اليوم الجمعة نتيجة انهيار جزئي بأحد المنازل بمدينة نبروه وهو الجزء الخلفي من المنزل، عبارة عن دور أرضي وأول علوي على مساحة 300 متر مربع، وأسفر عن مصرع شخص «الأب» وإصابة شخصين «الأم» وحالتها خطيرة وتم نقلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، و«الابنة» وجرى نقلها لمستشفى نبروه المركزي، وحالتها العامة مستقرة.

معاينة مكان انهيار عقار

انتقل اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، واللواء سامح توفيق، حكمدار مديرية الأمن، واللواء أشرف جلال، مدير الحماية المدنية، إلى موقع الحادث للمعاينة واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية حفاظا على أرواح المواطنين، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف وفرض كردون أمني حول العقار وإخلاء محيط العقار حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأعلن الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، سرعة صرف إعانات عاجلة للمصابين وتقديم كافة أوجه المساعدات لهم.

لجنة لفحص العقار المنهار

وتشكلت لجنة برئاسة مدير عام الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية للوقوف على أسباب انهيار المنزل وإخلائه ومعاينة الحالة الإنشائية لباقي العقارات المجاورة في المنطقة ومراجعة كافة قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت وتنفيذها بالتنسيق مع مجلس مدينة نبروه، لمراجعة كافة العقارات الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة حفاظات على أرواح المواطنين.