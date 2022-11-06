مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث على «سفاجا- القصير»

شهد طريق الدائري سفاجا القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، حادثًا أسفر عن مصرع شخص وإصابة زوجته وطفليه نتيجة انقلاب سيارة ملاكي، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثمان والمصابين للمستشفى وعمل محضر بالواقعة.

حادث طريق سفاجا القصير

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا بحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الدائري سفاجا القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص يدعى «ح. الروبي»، وإصابة ثلاثة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي، وعمل محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأسفرت التحريات، أن المتوفى والمصابين جميعهم من أسرة واحدة، وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى، والمصابين الثلاثة هم زوجته واثنين أطفالهما، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى القصير لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة.

السرعة الزائدة

وعن سبب الحادث أفاد مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن»، بأن سبب الحادث بسبب السرعة الزائدة، مؤكدا أن السرعة مراقبة بالإدارات وعلي السائقين الالتزام بالسرعات المقررة؛ حفاظا على سلامة الوصول.