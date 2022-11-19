مصرع شابين وإصابة آخرين في انقلاب سيارة على «صحراوي» الإسماعيلية 

لقي شابان في العقد الثاني من العمر مصرعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية الصحراوي، واشتعال النيران بها.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي قرب كوبري المنايف في مدخل مدينة الإسماعيلية، فيما انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث على الفور.

نقل الجثث والمصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثامين المتوفيين.

وقالت مصادر طبية إن الحادث أسفر عن مصرع عبد الرحمن عطوة إبراهيم، 18 سنة، مقيم أبو جازية في أبو صوير، طالب في الصف الثالث الثانوي، وإبراهيم عبد الفتاح إبراهيم، 17 سنة، مقيم أبو صوير، طالب، كما أصيبت رشا محمد خليل، 38 سنة، وكريم عبد الله إبراهيم عبد الفتاح، 16 سنة، مقيم بذات العنوان بحروق وكسور مختلفة.

اختلال عجلة القيادة سبب الحادث

وقالت المصادر الطبية إن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انحرافها عن الطريق وسقوطها في منطقة منخفضة واشتعال النيران بها.

وجرى انتشال السيارة واستخراج المصابين والمتوفيين منها، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة المرور، وتحرير المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات.