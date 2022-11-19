لائحة مسابقة «أوائل الطلبة» لـ«مستقبل وطن» في موسمها الثاني.. اعرف الشروط

كشف حزب مستقبل وطن، اللائحة والضوابط العامة لتنظيم مسابقة "أوائل الطلبة"، على مستوى مدارس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى الشهادات "الإبتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة"، وذلك للإرتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية، والتى تنطلق رسميا اعتبارًا من 1 ديسمبر، وحتى 1 يناير لتحديد أوائل المراحل التعليمية لكل قسم أو مركز.

مسابقة أوائل الطلبة من كل بيت في مصر، في موسمها الثاني، تأتي وفقًا لبروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث وضعت أمانة شئون التعليم والبحث العلمي المركزية بحزب مستقبل وطن، ومديريات التربية والتعليم على مستوي المحافظات، آليات ضوابط تفعيل مسابقة "أوائل الطلبة 2022"، لتنفيذ المسابقة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

وتهدف لائحة مسابقة "أوائل الطلبة"، إلي تنظيم إجراءات المسابقة للمراحل التعليمية "الإبتدائية والإعدادية والثانوية العامة"، للعام الدراسي 2022-2023، وأيضا تهدف إلي تشجيع الطلبة والطالبات علي التفوق العلمى، وتقوية روح التنافس المبني علي معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والإنتماء للوطن والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية.

وأكدت لائحة مسابقة "أوائل الطلبة"، تنفيذها علي ثلاث مراحل، المرحلة الأولي يكون التنافس بين المدراس "الإبتدائية، الإعدادية، الثانوية"، علي مستوي الإدارة التعليمية لتحديد المدرسة الفائزة بالمركز الأول في كل مرحلة تعليمية لتمثل الإدارة التعليمية، وأما المرحلة الثانية، يكون التنافس علي مستوي المحافظة حيث تكون بين مدراس المرحلة "الإبتدائية، الإعداية، الثانوية"، الفائزة من المرحلة الأولي وتتم التصفيات باختيار فريق واحد لكل مرحلة تعليمية، وأما المرحلة الثالثة، وتتم علي مستوي الجمهورية بين الفرق الفائزة من المرحلة الثانية وذلك لتحديد المحافظات الفائزة بالمراكز الأربعة الأولي لكل مرحلة تعليمية علي مستوي الجمهورية "الإبتدائية، والإعدادية، والثانوية".

وأشارت لائحة المسابقة، إلي التشكيل حيث يتكون الفريق الواحد، من 7 طلبة، ينقسم 5 طالبات أساسيين و2 احتياطي، وتخصص كل مدرسة 2 للإشراف علي الفريق، وفي مجال التسابق، تتكون الأسئلة من 3 أسئلة من المقررات الدراسية لكل منها 5 درجات بالإضافة إلي سؤالين في المعلومات العامة لكل منها 10 درجات.

وجاءت الضوابط العامة لتنظيم مسابقة "أوائل الطلبة"، إلى تشكيل لجنة للإشراف علي تنفيذ المسابقة، ووضع معايير الفرق المشاركة، واعتماد تشكيلات لجان المحافظات، وتشكيل فرق المحافظات، واعتماد النتائج وإعلان نتيجة المرحلة النهائية، كما تشكل لجنة من أمانة المحافظة للإشراف علي تنفيذ المسابقة، الالتزام بمعايير الفرق المشاركة، والموافقة علي تشكيل لجان تنفيذ المسابقة في المرحلة الأولي "الإدارة التعليمية" والثانية من المسابقة، وإعلان نتيجة المرحلتين "الأولي والثانية"، بعد اعتماد كل منهم، وتتكون لجنة إشراف المحافظة من، "أمين الحزب بالمحافظة رئيساً، وأمين شئون التعليم والبحث العلمي، نائب للرئيس، وأمين التنظيم مقرراً، وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة عضواً، وأمين العمل الجماهيري عضواً، وأمين المتابعة والتواصل الاجتماعي عضواً، وأمين الشباب عضواً، وأمين الإعلام عضواً، وأمين العلاقات العامة عضواً، وأمين العلاقات الحكومية عضواً، كما تتولي اللجنة العليا تشكيل اللجنة الفنية من المتخصصين لوضع نماذج الأسئلة والإشراف الفني، ومراجعة الإجابات.

كما تحدد اللجان المشرفة بالمحافظات، أماكن انعقاد المسابقات في المستوي الأول والثاني، علي أن تقام فعاليات المستوي الثالث بمحافظة القاهرة، ويتم تحديد مكان إنعقاد فعالياتها من خلال اللجنة العليا، وفي حالة عدم حضور أحد الفرق الفائزة للمشاركة في فعاليات المرحلة التالية يتم استبعادها من المشاركة، ويتم تصعيد الفريق التالي له في الترتيب شرط تقديم إحاطة مسبقة للجنة العليا، كما لا يجوز استبدال طالب محل أخر خارج الفريق الأساسي الاحتياطي بعد بدء فعاليات المسابقة وفي حالة حدوث ذلك يتم استبعاد الفريق بالكامل.

كما تتم المنافسات في هذه المرحلة بين فرق المدراس الواقعة في نطاق الإدارة التعليمية "الإبتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة"، ويتم إجراء قرعة في حال وجود أكثر من 3 مدراس لكل مرحلة تعليمية، لاختيار الفرق المتنافسة بكل مجموعة، وفي حالة وجود فريقين فقط تجري المنافسة بينهما، وفي حالة وجود 3 فرق فقط تجرى المسابقة بين الفرق الثلاث في ذات الوقت، ويكون الفوز بالنقاط، حيث الفائز الأول هو الحاصل علي أعلي عدد من النقاط، وتتولي لجنة المسابقات بالإدارة التعليمية تنفيذ المسابقة، تحت إشراف لجنة المحافظة، وحضور مندوب منها.

وتضمنت اللائحة بند الهدايا والجوائز، حيث يتم توزيع هدايا لكافة المشاركين في المسابقة، كما تصرف جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأربعة الأولي في المرحلة النهائية وللمركزين الأول والثاني في المرحلة الأولي والثانية، كما يتم توزيع هدايا عينية وشهادات تقدير لكافة المشاركين من الطلبة والطالبات في جميع مراحل المسابقة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل موطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تطوير التعليم ومن خلال إطلاق وتنظيم الفاعليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات التي تمس المواطن وتلبي احتياجاته.