«مستقبل وطن» ينظم معارض للأدوات المنزلية بالإسكندرية.. تخفيضات تصل لـ50%

أطلق حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، سلسلة من معارض اليوم الواحد، في عدد من الأقسام تحت عنوان «معرض الأسرة المصرية»، لبيع جميع الأدوات المنزلية والمفروشات بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، كمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والأسر الأكثر احتياجا بمنطقة العامرية أول، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، والنائب سعداوى راغب ضيف الله، والنائب حسين رجب حسين العقارى، أعضاء مجلس النواب.

وقال النائب رزق راغب، إن المعرض يضم جميع الأدوات المنزلية والمفروشات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، حيث تصل نسبة الخصم فيها إلى 50% تقريبًا، بمشاركة نحو 50 تاجر، انطلاقا من دور الحزب المجتمعي، لمشاركة جهود الدولة في توفير مستلزمات المواطنين بأسعار رخيصة.

معارض مخفضة جديدة بأنحاء الإسكندرية

أضاف ضيف الله، أن المعرض سيتم تعميمه على باقي الأقسام، وافتتاح العديد المعارض المخفضة في مختلف أنحاء المحافظة، لرفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين كأحد أولويات الحزب، من أجل القضاء على جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

إقبال على معرض «مستقبل وطن» بالإسكندرية

انطلقت أولى معارض مستقبل وطن بالعامرية أول، يتبعها عدد من المعارض في باقي أقسام المحافظة، وتضم المعارض مجموعة من المنتجات، من بينها الأدوات المنزلية، والمفارش، والسجاد، والملابس، والأحذية، والستائر.

وشهد المعرض إقبالاً ملحوظاً من المواطنين، الذين بدورهم وجهوا التحية لقيادات الحزب على توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة لمحدودي الدخل.