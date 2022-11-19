إصابة 6 شباب في حادثين منفصلين ببني سويف

أصيب 6 شباب في حادثي سير بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، وجرى نقلهم إلى مستشفيي بني سويف التخصصي والجامعي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

بلاغ بإصابة 4 شباب في حادث

في الحادث الأول، تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة بطريق «بني سويف - الفيوم» الجديد، بالقرب من مدخل قرية نعيم، أسفر عن إصابة 4 شباب، ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف بـ 3 سيارات إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إصابة كلا من «إسلام.أ.م»، 21 عامًا، باشتباه نزيف داخلي، «كريم.م.ط»، 22 عامًا، مصابًا بنزيف داخلي واشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، «محمد.م.ع»، 35 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، «محروس.ك.ح»، 38 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالحوض وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيميون بقرية شريف باشا ببني سويف.

إصابة اثنين في انقلاب دراجة نارية

وفي الحادث الثاني، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بإصابة شابين إثر انقلاب دراجة نارية على طريق «طوه ـ قمبش» بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتبين إصابة كلا من «عمر رجب عويس»، 19 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر، و«أحمد محمد صبحي»، 19 عامًا، مصابّا باشتباه كسر بالساق الأيمن، مقيمين قرية قمبش الحمراء بمركز ببا.

وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.