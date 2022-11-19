انطلاق التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى على مستوى الجمهورية

انطلقت أولى فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بحفظ القرآن الكريم، وترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده، اليوم السبت الموافق 19/ 11/ 2022م، بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف، حيث بدأت الاختبارات التحريرية والشفوية بين المراكز التالية:

مراكز الاختبارات التحريرية والشفوية

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الاستقامة بالجيزة.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر ببنها بالقليوبية.

- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد خميس بشبين الكوم بالمنوفية.

يأتي ذلك بحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن والمساجد، والدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن، والشيخ هاني السباعي مدير عام شئون المساجد، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الأسبق، والدكتور رمضان محمود محمد الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، والشيخ سراج سليمان إمام وخطيب ومحكم دولي، والدكتور أيمن خضر مدير مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.