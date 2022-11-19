أسعار الأرز بالمحافظات اليوم.. طن «رفيع الحبة» يسجل 9600 جنيه

سجلت أسعار الأرز الشعير، اليوم السبت، 10 آلاف و150 جنيها لطن «عريض الحبة»، كما سجل طن «رفيع الحبة» استقرارا عند 9600 جنيه، بينما بلغ سعر طن الأرز الأبيض 12 ألف جنيه، دون تعبئة، و14 ألفا لطن المعبأ في شكائر.

سعر الأرز بالمحافظات اليوم

وأكد الدكتور حاتم أبو عالية، أستاذ التنمية الريفية والاقتصاد بمركز بحوث الزراعات الحقلية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز بالمحافظات المنزرع بها الأرز والتي تتركز في وجه بحري خاصة محافظتي كفر الشيخ، والدقهلية، ثم محافظة الشرقية، في جنوب شرق أقل بكثير من أسعار «الهايبرات» والمتاجر الكبرى، وهو نفس الأرز الشعير الذي يتم بيعه بداخلهم بسعر مبالغ فيه جدا تحت زعم الجودة ونظافة المنتج.

خريطة شراء الأرز بالمحافظات دليفرى الفلاح

وأضاف «أبو عالية»، في تصريح خاص لـ«الوطن»"، أن خريطة شراء الأرز الشعير والأبيض بالمحافظات سهلة للغاية تحت مسمى «دليفرى الفلاح»، وذلك من خلال الذهاب للسوق لشراء الأرز لمرة واحدة ثم يتم التنسيق مع البائع الفلاح بالتليفون ليتولى عقب ذلك توصيل الأرز إلى مكان إقامتك سواء لك أو لجيرانك وذلك مقابل مبلغ زهيد بما يوازي أجرة المواصلات.

وأوضح أماكن البيع للأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ، هي كالتالي:

- سوق الخميس يوم الخميس بمدينة كفر الشيخ.

- سوق السبت بمركز الرياض والتي تبعد 10 دقائق عن مدينة كفر الشيخ العاصمة.

- سوق الأربعاء بمركز قلين والتي تبعد عن محافظة الإسكندرية ساعة ونصف بالقطار.