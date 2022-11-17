سعر الأرز بالمحافظات.. طن «الحبة العريضة» بحوالي 10 آلاف جنيه

سجل سعر الأرز الشعير بالمحافظات اليوم الخميس، 10100 جنيه للطن من نوع عريض الحبة، بينما سجل سعر الطن رفيع الحبة 9600 جنيه، بانخفاض قدره حوالي 1200 جنيه عن بداية الموسم، إذ كان سعر الطن 11300 جنيه.

سعر الأرز بالمحافظات

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا، أن سعر الأرز الشعير بالمحافظات تحرك بحوالي 200 جنيه، خلال الـ10 أيام الماضية، نظرًا لكثرة الطلب عليه، مشيرًا إلى أن محصول الأرز هذا العام يوفر نحو 5.5 مليون طن، وهي إنتاجية فائقة مقارنة بالعام الماضي، إذ كان 4 أطنان عن كل فدان.

أهم المحافظات في إنتاج الأرز

وأوضح «الرفاعي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن المحافظات الرئيسية في الإنتاج هي كفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، بمساحة حوالي 750 ألف فدان أرز شعير لموسم 2022، وحوالي 80% من إنتاج الجمهورية.

يذكر أن المنزرع من محصول الأرز بالمحافظات التي تسيطر علي 80% من الإنتاج قد أنتهي موسم الحصاد بها منذ 20يوما من الآن.