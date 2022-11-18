أسعار الأرز بالمحافظات اليوم: 9600 جنيه للطن رفيع الحبة

سجلت أسعار الأرز بالمحافظات اليوم الجمعة 10 آلاف و100 جنيه للطن عريض الحبة، كما سجل سعر الأرز الشعير رفيع الحبة 9600 جنيه بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض 12 ألف جنيه للأرز دون تعبئة، و15 ألف جنية للأرز المعبأ في شكائر.

أسعار الأرز بالمحافظات وتوافر المعروض

أكد الدكتور حاتم أبو عالية أستاذ التنمية الريفية والاقتصاد، بمركز بحوث الزراعات الحقلية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن كميات الأرز الشعير متوفرة بواقع 6 ملايين طن أرز شعير، مشيرا إلى أن أسعار الأرز بالمحافظات ثابتة اليوم كما سبق ذكرها، وأن المواطنون شركاء في الرقابة على السلع وعليهم رفض شراء الأرز الشعير من أي تاجر أو مزارع عن السعر المتعارف عليه اليوم، وكذلك بما ينطبق على سعر الأرز الأبيض.

المنتج من الأرز بالمحافظات

وأوضح «أبوعالية»،، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن 8 محافظات منتجة لمحصول الأرز الشعير على رأسها الدقهلية بواقع 34%، وكفر الشيخ بواقع 33%، والشرقية بواقع 25%، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، بواقع 8%، وهو ما يجعل المحافظات الثلاثة الأولى السابق ذكرها سلة غذاء الأرز الشعير في مصر، الذي يسد فجوة الاستهلاك المحلي بنحو 81%، لتصبح أسعار الأرز بالمحافظات كافية دون وجود أي مشكلات تذكر.