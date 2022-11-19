وصول الـ7 متهمين بقتل «صيدلي حلوان» لحضور أولى جلسات محاكمتهم

وصل إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، المتهمين الـ7 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وذلك لحضور أولى جلسات محاكمتهم وسط حراسة أمنية مشددة، على خلفية قتل المجني عليه الطبيب الصيدلي ولاء زايد.

حبس المتهمين بقتل صيدلي حلوان

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق، بحبس المتهمين السبعة وكان من بين المتهمين زوجة المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، ووالدها وشقيقاها و3 من أصدقائهما، على خلفية اتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد الصيدلي وتهديده بقصد ترويعه وتخويفه لإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته.

المتهمين فرضوا سطوتهم على المجني عليه

وجاء في البيان الصادر عن النيابة العامة، أنَّ المتهمين فرضوا السطوة على ولاء زايد، وأرغموه على القيام بأحد الأعمال وهو تطليق زوجته الثانية، وكل ذلك من شأنه كله إلقاء الرعب والتهديد في نفس المجني عليه، وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر.

خلافات واحتجاز

وأضاف بيان النيابة العامة، أنَّ المتهمين احتجزوا المجني عليه ولاء زايد، دون وجه حق وعذبوه بدنيًا، على إثر خلافات بينهم وبينه وتطورت إلى ارتكابهم جميعًا تلك الجرائم في حقه، ما أسفر عن انتهاء الأمر بسقوطه من شرفه مسكنه ومصرعه.