نص تحقيقات.. والدة صيدلي حلوان: عرفت بوفاة ابني من حارس العقار

72 ساعة خضعت والدة ولاء زايد الذي لقى مصرعه، إذ سقط من الطابق الخامس من شرفة منزله الكائن بشارع رايل، على بعد أمتار قليلة من قسم شرطة حلوان، المتهم في هذه القضية 7 أفراد، بينهم زوجته الأولى، «رماء. ح» (طبيبة)، وجرى إحالتهم إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، إلى جلسة تحقيق لكشف اللحظات الأخيرة في حياة نجلها، والكواليس التي دارت بين نجلها وزوجته الأولى «أحد المتهمين».

الزوجة الأولى كانت دائمًا على خلاف بينها وبين نجلها

خلال التحقيقات، كشفت والدة صيدلي حلوان العديد من الكواليس من بينها، كانت دائمًا على خلاف بينها وبين نجلها من وقت زواجه منها بأحد الدول العربية، وطلقها بعد خلافات بينهما، وانتوى الزواج من أخرى، وعندما علمت زوجته الأولى، أخبرت أهلها بأمر تلك الزيجة، وفي يوم 16 سبتمبر، نزل ابنها إجازة من خارج مصر، لأن في تلك الفترة، كان مسافرا وزوجته الأولى كانت بمصر، وعندما نزل أتم زواجه دون حفل زفاف.

عرفت بموت ابني من حارس العقار

وأوضحت والدة ولاء زايد في التحقيقات، أن «والد زوجة نجلها تواصل مع أهل بلدتهم فى المنوفية تليفونيا، وعلم منهم بأمر الزواج الثاني، وفى يوم 26 سبتمبر، فوجئت الساعة الثانية عشرة ظهرًا بابنتها تبلغها بأن ولاء يستغيث بهم، فقامت بالاتصال على بواب العمارة التي يسكن فيها نجلها لنجدته، فقام وبصحبته أحد سكان العقار، بالتوجه للشقة، فأخبرهما والد زوجة نجلها بأنها خلافات عائلية، فقامت باستقلال سيارة من المنوفية، وأثناء توجهها لمنزل نجلها اتصل بها بواب العمارة، وأخبرها بسقوط نجلها من بلكونة شقته، ثم علمت بوفاته عند وصولها إلى المستشفى».