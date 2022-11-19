بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في قضية «صيدلي حلوان»

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في واقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه ولاء سعيد، المعروف إعلاميا بـ «صيدلي حلوان»، لإرغامه على طلاق زوجته الثانية، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته.

كواليس جريمة «صيدلي حلوان»

الجريمة دارت أحداثها في منطقة حلوان بجنوب القاهرة، وانتهت بمقتل صيدلي يدعى ولاء زايد، وأصدرت النيابة العامة بيانًا عقب الحادث أوضحت فيه أن المتهمين - زوجة المجني عليه ووالدها وشقيقيها و3 من أصدقائهما- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه، حتى تسببوا في وفاته عن طريق سقوطه من الطابق الخامس من عقار بحلوان، بسبب تصفية خلافات مع المجني عليه، لزواجه من سيدة أخرى.

النيابة تستمع لـ 8 شهود في القضية

وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهمين في الواقعة، إلى الجنايات محبوسين، بعد تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «صيدلي حلوان»، وأقامت النيابة الدليل ضد المتهمين من خلال شهادة 8 من الشهود على الحادث، من بينهم حارس العقار وشقيقة الضحية التي تلقت رسالة استغاثة منه بعد حصار المتهمين له وحجزه داخل منزله.