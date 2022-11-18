بعد 50 يوما من الجريمة.. غدا الظهور الأول للمتهمين بقتل صيدلي حلوان أمام الجنايات

بعد 50 يومًا على وفاة الصيدلي ولاء زايد، تظهر زوجته الأولى و5 من أسرتها واصدقائها غدا، مكبلين بالحديد أمام قاضي الجنايات في أولى جلسات محاكمتهم في التسبب في وفاة المتهم بعد حجزه داخل منزله في حلوان، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

مقتل الصيدلي ولاء زايد

في 26 سبتمبر الماضي شهدت منطقة حلوان جريمة قتل الصيدلي ولاء زايد على يد زوجته الأولى و5 من أفراد أسرتها واصدقائها، وبحسب بيان صادر عن النائب العام قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليه حتى تسببوا في وفاته عن طريق سقوطه من الطابق الخامس من عقار بحلوان بسبب تصفية خلافات مع المجني عليه لزواجه من سيدة أخرى.

إحالة المتهمين في واقعة صيدلي حلوان للجنايات

في 26 أكتوبر الماضي أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام المتهمين في واقعة الصيدلي ولاء زايد إلى محكمة الجنايات محبوسين بعد أن أقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة 8 من الشهود على الحادث، من بينهم حارس العقار وشقيقة الضحية التي تلقت رسالة استغاثة منه بعد حصار المتهمين له وحجزه داخل منزله.

محامي: عقوبة المتهمين في واقعة وفاة الصيدلي ولاء زايد

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد إن عقوبة المتهمين في واقعة وفاة الصيدلي ولاء زايد تصل للسجن المؤبد، لأنهم ارتكبوا عدة جرائم بحق المجني عليه، عن طريق احتجازه وترويعه وتعذيبه وضربه حتى سقوطه من الطابق الخامس ووفاته.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أن النيابة العامة أقامت أدلة الاتهام ضد المتهمين من خلال شهادات شهود العيان، وكاميرات المراقبة التي رصدت صعود المتهمين منزل المجني عليه قبل دقائق من واقعة سقوطه من الطابق الخامس.