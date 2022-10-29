المتهمة الأولى زوجة صيدلي حلوان تكشف مفاجآت: مراته التانية السبب في ده كله

تحقيقات وأقوال مثيرة جاءت على لسان «رماء.ح»، المتهمة الأولى في قضية وفاة ولاء زايد، المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان» الذي توفي إثر سقوطه من الطابق الخامس، من شرفة منزله الكائن بشارع رايل، على بعد أمتار قليلة من قسم شرطة حلوان، والمتهم فيها 7 أشخاص من بينها زوجته، والذين أحالهم النائب العام في الساعات القليلة الماضية لمحكمة الجنايات، وجرى تحديد أولى جلسات القضية على أن تعقد في 19 نوفمبر المقبل.

وخلال التحقيقات التي خضع لها المتهمون، من بينهم زوجة المتوفى ولاء زايد، والتي تدعى «رماء ح»، تبلغ من العمر 33 عاما، أنها كانت على خلافات كثيرة مع زوجها المتوفى، بسبب زوجته الثانية، قائلة: «كنت حاسة إن هو مش مقتنع بيها كزوجة، واتفقت مع أبويا إن هو هييجي تاني يوم الواقعة عشان يتكلم معاه ويشوف لنا حل في القصة دي، وزوجي المتوفى كان على علم بأنه هيقعد مع والدي صباح يوم الواقعة».

كما ردت المتهمة على أسئلة عديدة خلال الإدلاء بأقوالها أمام جهات التحقيق

س/ ما تعليلك فيما سطرته تحريات الأجهزة الأمنية من أن أحد المتهمين احتجز المتوفى داخل حجرة السفرة المؤدية للبلكونة؟

ج/ هي الأوضة أصلا ملهاش مفتاح.

س/ وما تعليلك فيما قرره كل من مهاب وأشقائك وسيف بأنه حال سقوط المتوفى أرضا أبصركِ أنتِ ونجلك يونس مطلين من شباك غرفة الصالة فأين كان يوجد المدعو «محمد ع» ووالدك من أنك قررت بتحقيقات النيابة العامة أن الغرفة بدون مفتاح؟

ج/ هما نزلوا على طول تحت أول ما اتهبد عشان يشوفوا في إيه.

س/ وما قولك فيما قرره شقيقك المدعو عمر بتحقيقات النيابة العامة أنه عقب سقوط المتوفى بدقائق وعقب ظهورك من شباك الصالة ظهر المدعو «محمد ع»؟

ج/ معرفش أنا قولت إن هما نزلوا على طول ممكن يكون بعديها بدقايق.

س/ وما قولك فيما قرره والدك بتحقيقات النيابة العامة أنه سبق وأن طلقك المتوفى إلى رحمة مولاه فما هو سبب ذلك الانفصال آنذاك؟

ج/ لأن كان بنا خلافات فانفصلنا وعرف أهله بعد ده رجعنا بعد سبع شهور.