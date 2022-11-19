ضبط 3 عاطلين متهمين بقتل وسرقة ربة منزل في كرداسة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالجيز، وضبط مرتكبى الواقعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة مجهولة بطريق شرق ترعة المريوطية كومبرة بدائرة المركز .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المجنى عليها وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بمنطقة الوراق بالجيزة)، وتبين أن هناك شبهة جنائية فى وفاة سيدة كرداسة.

وبتكثيف التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة عاطلين ، وسائق مركبة "توك توك"- لثلاثة منهم معلومات جنائية ، جميعهم مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بقتل سيدة كرداسة ، كما أقر أحدهم بالإتصال بسائق مركبة "التوك توك" حيث حضر "بالتوك توك" قيادته "تم ضبطه" وقاموا بنقلها والتخلص منها بمكان العثور وإستولوا منها على مبلغ مالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.