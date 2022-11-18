حبس مزارع 4 أيام بتهمة قتل شقيقه في طما بسوهاج

أمرت جهات التحقيق بسوهاج، بحبس مزارع خمسيني، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على شقيقه وإحداث إصابته التي أودت بحياته؛ بسبب خلاف على تركيب ماسورة مياه بأرضهما الزراعية في دائرة مركز شرطة طما شمالي سوهاج.

مصرع مزارع على يد شقيقه

وكان قد لقي مزارع في بداية الأربعينات من العُمر، مصرعه طعنًا على يد شقيقه إثر خلاف بينهما على تركيب ماسورة مياه بأرضهما الزراعية، في دائرة مركز شرطة طما.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول المدعو «هلال ا ع ع»، 40 سنة، مزارع، ويقيم دائرة المركز، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعني بالظهر من الناحية اليسرى.

وبسؤال زوجته «هدى ا ا خ»، 32 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، اتهمت شقيقه «سباعي ا ع ع»، 50 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على زوجها المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته التي أودت بحياته؛ بسبب خلاف على تركيب ماسورة مياه بأرضهما الزراعية.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة»، بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

العقوبة القانونية

وقال مختار أبو العزم، محام، إن المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضح «أبو العزم» أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم.