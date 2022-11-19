الإعدام لعاطل بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات بينهما في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالإعدام لعامل لاتهامه بقتل زوجته باستخدام سكين بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم في جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي ومحمود محمد بريري، وأمانة سر رضا جاب الله.

قتل ربة منزل على يد زوجها بقليوب

وكشفت التحقيقات أن المتهم «محمد س ع»، 38 سنة، عامل مقيم في ميت نما مركز قليوب بالقليوبية، قتل المجنى عليها «أسماء ع م»، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا «سكين»، وما أن ظفر بها حتى باغتها بتسديد عدة طعنات لها استقرت بأماكن متفرقة من جسدها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات قاصداً إزهاق روحها على النحو المبين.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة القتل وحيازة سلاح أبيض مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل مقتل زوجة بقليوب

وترجع تفاصيل القضية إلى مقتل ربة منزل على يد زوجها خلال مشاجرة نشبت بينهما بمنزلهما في شارع مجمع المدارس بمنطقة ميت نما التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، أمام أطفالهما، بسبب الخلافات الزوجية، ومطالبتها له بمصروفات المنزل، حيث انهال عليها بسكين ولم يتركها إلا جثة هامدة، وبعد ذلك شرع في قتل نفسه حيث أصاب نفسه بالسكين، وجرى نقله والجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت نيابة مركز شرطة قليوب بندب الطب الشرعي لمعاينة جثة القتيلة وإعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، والاستعلام عن حالة الزوج المصاب، والتحفظ عليه تحت الحراسة الأمنية بالمستشفى، وأمرت بحبسه بعد تماثله للشفاء على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها السابق.