تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة قتل شقيقه في سوهاج

أمرت جهات التحقيق في سوهاج بتجديد حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إثر اتهامه بقتل شقيقه الثلاثيني بالأعيرة النارية، لخلافات مالية بينهما، في دائرة مركز شرطة سوهاج.

بلاغ بالعثور على جثة

وكان اللواء محمد عبد المنعم، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من ضباط مركز شرطة سوهاج، يفيد بعثور الأهالي على جثة مُزارع في منتصف العقد الرابع من العُمر، أمام منزله مُسجاة على الأرض، وبها آثار دماء وإصابات ظاهرية.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المدعو «سليمان ح س»، 34 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية، مُسجاة أمام منزله بذات الناحية، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه وتبين إصابته بطلقتين ناريتين بالظهر والقدم اليُمنى.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

وأثبتت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه المدعو «محمد ح س ا»، 37 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية؛ بسبب اعتياد المجني عليه التعدي على والدته وطلب مبالغ مالية منها، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجني عليه على شقيقه بالضرب، فأطلق الأخير أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وضبط المتهم والسلاح المُستخدم «بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال مختار أبو العزم، محام، إن المادة 2344 من قانون العقوبات تنص على أن جناية القتل العمد الإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأضاف «أبو العزم»، أنه في هذه الواقعة يفترض أن الجاني ارتكب إلى جانب جناية القتل العمد جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم.