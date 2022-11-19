مخترع سوار مرضى ألزهايمر: يدمج الرعاية الصحية و الرفاهية في جهاز واحد

عبر ياسين علي صلاح، 15 سنة، طالب في الصف الثالث الإعدادي، عن سعادته بحصوله المركز الأول على مستوى قارتي أفريقيا وآسيا في التصفيات النهائية للمنتدى «الأفرو-أسيوى للابتكار والتكنولوجيا الإفريقي» سابقآ، فئة البحث العلمي Scientific research، الذي استضافته جامعة زايد بدبي، وشارك فيه الطالب ممثلا عن مصر.

التصفيات النهائية للمنتدى الأفرو-آسيوى

وأضاف «ياسين» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حصل على شهادة وميدالية ذهبية وكأس، بعد المشاركة بمشروع فردي في المنتدى خلال الفترة من 10 لـ 15 نوفمبر الجاري، وبحضور عدد من أعضاء الهيئة الدبلوماسية، وسفراء الدول من حول العالم بمشاركة 55 فريقا من مصر والإمارات، ودول أخرى مثل نيجيريا و كينيا، مؤكدًا أنه حصل على فرصة لمنح دراسية بالخارج.

المشروع الفائز في المسابقة

وعن المشروع الفائز، أوضح أنه عبارة عن سوار ذكي مصمم لمرضى ألزهايمر، ويعمل بنظام يدمج الرعاية الصحية والرفاهية للمرضى في جهاز واحد، وهو سوار مستدام يمكنه أن يحدد مكان مريض ألزهايمر ويعمل اتصال ما بين المرافق وما بين المريض فى حالة إن حدوث أي حالة طوارىء.

وتابع أن المشروع يواكب أكثر من هدف من أهداف التنمية المستدامة، ويعمل بتقنية ال IOT، أو الإنترنت، لافتًا إلى أنه سجل المشروع كبراءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتب براءة الاختراع المصري الإلكترونى.

وتابع: «أنا اكتسبت خبرة ومهارات من خلال المشاركة، خاصة إني حصلت على جائزة ومنحة مؤجلة لمدة 8 سنوات من جامعة زايد، وأن الجائزة فرصة لحاضنات الأعمال أن تتبنى الفكرة التي شاركت بها في المنتدى الأفريقي الأسيوي للابتكار والتكنولوجيا.