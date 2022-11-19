وصول أسرة «صيدلي حلوان» لمقر محاكمة المتهمين بقتله

وصلت إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، أسرة المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان»، لحضور أولى جلسات محاكمة الـ7 متهمين بقتله، لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته.

إخطار من قسم شرطة حلوان

وتلقت النيابة العامة، في وقت سابق، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بسقوط أحد الأشخاص ويدعي ولاء زايد «صيدلي حلوان» من شرفة منزله بمنطقة كفر العلو ووفاته، وكان ذلك تزامنًا مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة.

التحفظ على الجثمان ومناظرته

وأشارت المنشورات التي تمّ رصدها من قبل وحده الرصد بمكتب النائب العام، إلى اتهام المتهمين بقتل المجني عليه عمدًا، وعليه باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتم الانتقال إلى مسكن المتوفي والتحفظ على الجثمان ومناظرته وما به من إصابات.

خلافات بين المجني عليه والمتهمين

وباشرت النيابة العامة سؤالها عددًا من الشهود وكان من ضمنهم شقيقه المجني عليه ولاء زايد ووالدته وزوجته الثانية واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه، واجتمعت روايتهم جميعًا إلى وجود خلافات بين المتوفي وزوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى.