إصابة 5 أشخاص بينهم طبيب وزوجته في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بينهم طبيب وزوجته، بإصابات متنوعة، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، مساء اليوم الجمعة، وذلك إثر وقوع حادث تصادم مروّع بين 3 سيارات على طريق الروضة – طامية بمحافظة الفيوم.

ووقع الحادث بسبب السرعة الزائدة للسيارات الثلاث، حيث اختلت عجلة القيادة في يد سائقي السيارات الذين فقدوا قدرتهم على إحكام قيادة عجلة التحكم، فاصطدموا معاً.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروّع بين 3 سيارات على طريق الروضة بنطاق المركز.

وتوقفت حركة الطريق أمام المارة، فيما هرع الكثيرون منهم إلى مكان حادث تصادم 3 سيارات لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

إصابة 5 أشخاص

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بينهم طبيب أسنان يدعى محمد خالد وزوجته، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيدعهم بالاستقبال تمهيداً لتوقيع الكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة، لتقديم العلاج والرعاية الطبية.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارتين على جانب الطريق، كما جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.