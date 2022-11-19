«الداخلية» توجه قوافل إنسانية وطبية للمناطق الأكثر احتياجا بسوهاج وقنا

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، إذ اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية) استهدفت عددا من القرى بنطاق محافظتي سوهاج وقنا.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن القوافل هدفها تقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، إذ جرى توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين

وجرت زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام، وتوزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلاً عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وجرت زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات.

شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.

ولاقى ذلك قبول واستحسان الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وتأتي القاوفل في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.