ضبط «عصابة سرقة الدراجات النارية» بأسلوب توصيل الأسلاك في مصر القديمة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، حال إستقلالهما الدراجة النارية المُستولى عليها وبمواجهتهما بالتحريات أيداها وإعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك "،كما إعترفا بإرتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية "توك توك" بذات الأسلوب على النحو المشار إليه .

تم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية "توك توك" المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهما ، تعرفا على المسروقات وإتهمهما بالسرقة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.