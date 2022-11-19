ضبط عاطل سرق 36 «فيزا كارد» بالتحايل على كبار السن في الزاوية الحمراء.. بحجة مساعدتهم

فى إطار جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق من موظفة بإحدى الجهات الحكومة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بأنها حال تواجدها بدائرة القسم أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى لصرف راتبها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتظاهر بمساعدتها فى عملية الصرف وتحصل منها على الرقم السرى الخاص "بالفيزا" ثم قام بإعادة "الفيزا" إليها مرة أخرى والإدعاء بأنها غير صالحة ، وعقب ذلك إكتشفت قيامه بإستبدالها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته "الفيزا" الخاصة بالمجنى عليها وكذا عدد 36 "فيزا كارد" بأسماء أشخاص آخرين وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأضاف بقيامه بمزاولة نشاط فردى تخصص فى التحايل على المواطنين من كبار السن بدعوى مساعدتهم والإستيلاء على "الفيزا كارد" خاصتهم وإستبدالها بأخرى غير صالحة ، وإستخدامها فيما بعد وسرقة المبالغ المالية من حساباتهم وأضاف بأن "الفيز" المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع أخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.