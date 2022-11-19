ضبط صاحب مخبز بلدي بـ3 أطنان دقيق فاسد في الزاوية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز بلدى - كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية) لقيامه بالتصرف فى كمية من الدقيق البلدي المدعم "إستخراج 82 % " بقصد الإستيلاء على المال العام للإتجار به بالسوق السوداء.

المتهم يهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة

وحسب بيان وزارة الداخلية فإنه يهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة وعدم توصيل الدعم لمستحقيه، وكذا حيازته دقيق بلدى مدعم غير صالح للإستهلاك الآدمى.

اعتراف صاحب مخبز بالواقعة

وعُثر بداخل المخبز المشار إليه على (500 كيلو دقيق بلدي مدعم - 3,300 طن دقيق بلدي مدعم " غير صالح للإستهلاك الآدمى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.