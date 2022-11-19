ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على كبار السن بالقاهرة

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهم وجود تجمع للأهالى وتم التقابل مع (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت بأنها حال توقفها أمام ماكينة الصرف الآلى الكائنة بالمنطقة محل البلاغ إدعا شخصين مساعدتها فى صرف المعاش وأثناء ذلك قاما بمغافلتها وتبديل "الفيزا كارد" الخاصة بها بأخرى غير صالحة وعقب ذلك إكتشفت سرقة مبلغ مالى فإستغاثت بالأهالى.

القبض على مرتكبي الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبحوزتهما (مبلغ مالى - عدد 2 "فيزا كارد").

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعـة على النحو المشار إليه وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص فى التحايل على كبار السن ومغافلتهم والإستيلاء على "الفيزا كارد" الخاصة بهم وسحب أرصدتهم ، وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة وباقى المبلغ و"الفيزا كارد" من متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وأمكن التوصل إلى المجنى عليها الأخرى وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) وبإستدعائها تعرفت على المتهمان وإتهمتهما بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية ..