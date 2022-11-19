«الداخلية» تشن حملة على أوكار المخدرات في 6 محافظات.. وتضبط «300 طربة حشيش»

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية.

ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

مديرية أمن مطروح

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – عدد 6 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1,500كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزته (عدد 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصرين إجراميين ، لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية .. وبحوزتهما (عدد 120طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول).

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية .. وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أول طنطا .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 250 جرام – عدد 50 قرص مؤثر لعقارى أبتريل ، أموتريل - مبلغ مالى- هاتف محمول).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة .. وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

منطقة السحر والجمال

ضبط (عنصرين إجراميين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة أبو حماد) وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين– فرد خرطوش طلقة لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.