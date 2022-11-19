استعدادات فنادق الغردقة لمتابعة كأس العالم 2022.. شاشات ضخمة على الشواطئ

استعدت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة لمتابعة مباريات كأس العالم 2022 والتي تنطلق فعاليتها غدًا والتي تستضيفها دولة قطر، وشملت استعدادات الفنادق تجهيز وتحضير شاشات ضخمة على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لمتابعة السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية للمباريات.

وتشهد الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة عددًا كبيرًا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من الدول المشاركة في بطولة كأس العالم مثل: هولندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وبولندا وبلجيكا وإنجلترا، وعبر عدد من السائحين عن حزنهم بسبب عدم مشاركة منتخب مصر في نسخة كأس العالم الحالية.

حزن السائحين لعدم مشاركة مصر في المونديال

وقال ديمتري ويحمل الجنسية الروسية، إنه سيتابع مباريات كأس العالم عبر شاشات عملاقة على شواطئ الغردقة، معبرا في تصريحات لـ«الوطن» عن حزنه لعدم مشاركة المنتخب المصري في النسخة الحالية وذلك لحبه لمصر والمصريين وكان يتمنى مشاركة الفراعنة.

شاشات ضخمة بفنادق الغردقة

ومن جانبه، أشار مصطفى نصار مدير أحد المنتجعات السياحية بالغردقة إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لمشاهدة مباريات لكأس العالم بتعليق جدول المباريات وأعلام الدول المشاركة داخل الفنادق وتجهيز شاشات ضخمة للسائحين في كل أرجاء الفندق.

ولفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن عددًا كبيرًا من السائحين الأجانب من نزلاء الفنادق السياحية لديهم منتخبات بلادهم تشارك في النسخة الحالية لكأس العالم وسيتابعون فرقهم عبر شاشات ضخمة على الشواطئ في أجواء دافئة.